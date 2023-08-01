En düşük memur maaşının yarısını bile alamayan işçi emeklisi ne olacak? Memur ve emeklisinin zam pazarlığı başladı

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ilk toplantıyla başladı.

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken 2025 içinse yüzde 40 zam olarak belirtiliyor. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışında Bakan Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün burada 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayacak maaşları için 7 dönem toplu sözleşme görüşmelerini başlatıyorum.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TÜRK DEVLETLERİ SENDİKALAR TEŞKİLATI KURULDU

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük çabasıyla 2 gün önce birliğimizi pekiştirecek adımlar atılarak Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu. Bizler aziz milletimize hizmet etmek gayesiyle, 21 yıldır milletimizden aldığımız güç ile toplumsal barışı ve huzuru tesis eden bir yönetim anlayışı benimsedik. En kısa sürede, en az maliyetle, en iyi kamu hizmetlerini sunan şeffaf bir yönetim anlayışı ile değiştirdik.

Covid-19 pandemisi tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkilemiştir. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarımızı ekonomik anlamda destekledik. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ambulans uçaklarla ülkemize getirilmesi, tek kişilik odalarda tedavi edilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık olarak ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir.

KAMU PERSONELİ SAYISI 5 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Sayısı 5 milyona varan çok büyük bir kamu görevlisi grubu bunları başarmamızda emek verdiler. Afet durumlarında da kamu çalışanlarının önemini gördük.

Kamu görevlilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler yaşadık. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak depremden etkilenen kardeşlerimizi destekledik ve hep onların yanında olduk. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, AFAD personelimiz ve diğer kamu görevlilerimizin de yardımıyla birçok ülkenin bu kadar kısa sürede altından kalkamayacağı depremin üstesinden geldik.

"KAMU ÇALIŞANLARINI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Bu bölgede ekonomiyi yeniden canlandırmak için çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bunu kamu çalışanlarımız ile birlikte başardık. Kamu personel sisteminin ülkemizin kalkınmasındaki rolünün son derece bilincinde olarak kamu personel sayımızı sürekli artırdık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik.

SENDİKALAŞMA İSKANDİNAV ÜLKELERİNİN ÜZERİNDE

Karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık. Dünyada sendikalaşma oranlarının en yüksekte olduğu İskandinav ülkelerinde bile sendikalaşma oranının yüzde 60’larda olduğu düşünüldüğünde ülkemizdeki örgütlenmenin yüzde 75’lerde olması çok önemlidir.

Her bir kamu görevlimiz gibi onları temsil eden sendikamız ve başkanları da bizler için çok önemlidir. Demokrasimizin vaz geçilmez gerçeklerinden bir tanesidir.

2002 yılından sonra kamu görevlileri sendikacılığında önemli değişiklikleri hayata geçirdik. 2012 yılındaki toplu sözleşme yasal düzenlemesi bunlardan bir tanesidir.

Mali ve sosyal hakların belirlenmesinde toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçirilmiştir. Doğrudan uygulanabilen bir mevzuat niteliğini almış bulunuyor. Kamu personeli danışma kurulunu kurduk ve yakın zamanda bu kurulu daha da işlevsel hale getireceğiz. Kamu görevlilerinin örgütlenme hakkını genişlettik.

"BÜTÇEDE KAMU PERSONELİNE AYRILAN PAYI ARTIRDIK"

Sendika ve konfederasyonların uluslararası kuruluş kurabilmesine imkan sağladık. Kamudaki iş ve istihdam alanlarını sürekli geliştirdik. 2002’de 2,5 milyon olan kamu personelimizin sayısı bugün 5 milyonun üzerine çıkmış durumda.

Bütçeden kamu personeline ayrılan payı da artırdık. 2002’de bu pay yüzde 18 iken bugün yüzde 27’yi aşmış durumdadır. Hükümetimiz bu zor dönemde emeklilerimizi ve emekçilerimizi enflasyonun tahribatlarından uzak tutmak için bütçe limitlerini zorlayarak adımları atmıştır.

Çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından da ciddi bir pay vermiş olduk. Ak Parti döneminde, kamuda başörtüsü yasağı yürürlükten kaldırıldı. Bu sebeple görevine son verilen memurlara yeniden atanma imkanı sağladık. 2023 yılındaki düzenleme ile 460 bine yakın sözleşmeli personelimize kadroya geçme hakkı tanındı.

"NORMAL ARTIŞLARA EK REFAH PAYI İLE ARTIŞLARI SÜRDÜRDÜK"

Ek gösterge çalışmamız da sonuçlandırılmıştır. Birinci dereceye ulaşan tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağı bir düzenleme yapılacaktır. Toplu sözleşmelerimizde 6 aylık artışlar uyguladık. Maaş artışlarını sadece toplu sözleşme hükümlerine göre yapmadık. Normal artışlara ek olarak refah payı ile artışları sürdürdük. Kadınların çalışma hayatının her alanında var olması temel hedeflerimizden bir tanesi. Bu konuda önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.

"ÜLKEMİZE VE KAMU ÇALIŞANLARINA HAYIRLAR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek, istihdam ve büyüme oranlarımızı artırarak bu yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. Sendikalarımızı sosyal taraf olarak değil sosyal ortak olarak görüyoruz. Çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden birisi olan kamu görevlileri ve sendikalarıyla yapacağımız 7. Dönem toplu sözleşme müzakerelerini optimal şekilde sonlandırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızın ülkemiz ve tüm kamu çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek. Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor. Sosyal beklentiler de masada olacak. Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.

Heyetler bir araya gelecek. Masada memur kesimini temsilen 15 kişilik heyet olacak. Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

HEYETLER BİR ARAYA GELECEK

Masada memur kesimini temsilen 15 kişilik heyet olacak.

Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

TOPLANTI ÖNCESİ MEHMET ŞİMŞEK'E ÖZEL ZİYARET

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ziyarette bulundu.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi, kamu görevlilerinin beklentileri ve Memur-Sen'in teklifleri Bakan Şimşek'e iletildi.

Ziyarette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da hazır bulundu.

Ali Yalçın, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yarın başlayacak Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, rasyonel bir bakışla hazırladığımız 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin 6 milyonu aşan memur ve memur emeklisi için önemini Bakan Şimşek'e ilettik. Kamu personel sisteminde yaşanan sorunlar, emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan ilave seyyanen ödeme ile ücret skalasında, gelir dağılımında ve vergi sisteminde adaleti sağlayacak diğer Toplu Sözleşme tekliflerimizi de gündeme getirdik" ifadelerini kullandı.

İŞÇİ EMEKLİSİ NE OLACAK?

En düşük memur maaşının yarısı kadar bile maaş alamayan işçi emeklileri zor durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir düzenlemeye işaret ederken milyonlarca işçi emeklisi belirsizliğin bir an önce netleşmesini istiyor.