En düşük memur maaşı 3441 TL’ye yükselecek

Türkiye ekonomisine karşı yapılan spekülatif hamleler döviz piyasasında dalgalanmalara neden oldu. Piyasadaki hareketlilik enflasyonu da giderek yükseltti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önümüzdeki hafta enflasyonla mücadelede çerçevenin açıklanacağını bildirdi.

Enflasyona karşı topyekün mücadelenin ilk sinyalini Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti.

Erdoğan, enflasyonu düşürecek hamlelerin yapılacağını vatandaşların rahat olması gerektiğini ifade etmişti.

Enflasyon rakamlarında artış

Bugün açıklanan verilere göre; enflasyon, eylül ayında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52 oldu.

Verilerin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri Ocak 2019 maaşları için hesap yapmaya başladı.

En düşük memur maaşı

Bu hesaplara göre; 2019 Ocak'ta en düşük memur aylığı 3 bin 441 TL seviyesine çıkacak.

En düşük memur emeklisi

En düşük memur emeklisinin maaşı ise 2 bin 360 TL'ye yükseliyor.

SSK ve BAĞ-KUR

2008 öncesinde SSK'dan emekli olanların en düşük maaşı 1.874 TL seviyesine çıkarken BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 1.677 TL seviyesini görecek.

Talimat Erdoğan'dan: 1.000 TL’nin altında maaş kalmıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla düşük emekli maaşları için de çalışma yapılacak.

Buna göre; 1.000 TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak.

Yüzde 9,84'lük artış

En düşük memur ve emekli maaşları, yüzde 9,84'lük artışla hesaplandı.