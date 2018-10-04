THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

En düşük memur maaşı 3441 TL’ye yükselecek

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte memur ve emekliler, 2019 yılında maaşlarının ne kadar olacağını hesaplamaya başladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 06:44
En düşük memur maaşı 3441 TL’ye yükselecek

Türkiye ekonomisine karşı yapılan spekülatif hamleler döviz piyasasında dalgalanmalara neden oldu. Piyasadaki hareketlilik enflasyonu da giderek yükseltti.

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önümüzdeki hafta enflasyonla mücadelede çerçevenin açıklanacağını bildirdi.

Enflasyona karşı topyekün mücadelenin ilk sinyalini Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti.

Erdoğan, enflasyonu düşürecek hamlelerin yapılacağını vatandaşların rahat olması gerektiğini ifade etmişti.

Enflasyon rakamlarında artış

Bugün açıklanan verilere göre; enflasyon, eylül ayında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52 oldu.

Verilerin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri Ocak 2019 maaşları için hesap yapmaya başladı.

En düşük memur maaşı

Bu hesaplara göre; 2019 Ocak'ta en düşük memur aylığı 3 bin 441 TL seviyesine çıkacak.

En düşük memur emeklisi

En düşük memur emeklisinin maaşı ise 2 bin 360 TL'ye yükseliyor.

SSK ve BAĞ-KUR

2008 öncesinde SSK'dan emekli olanların en düşük maaşı 1.874 TL seviyesine çıkarken BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 1.677 TL seviyesini görecek.

Talimat Erdoğan'dan: 1.000 TL’nin altında maaş kalmıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla düşük emekli maaşları için de çalışma yapılacak.

Buna göre; 1.000 TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak.

Yüzde 9,84'lük artış

En düşük memur ve emekli maaşları, yüzde 9,84'lük artışla hesaplandı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 06:44
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. MHP'de "Mart" kulisi hızlandı
    3. Erdoğan imzaladı! Atama kararları..
    4. Trump, Suudi Arabistan’ı açık açık..
    5. Ek gösterge müjdesi büyüdü
    6. En düşük memur maaşı 3441 TL’ye..
    7. Korkunç görüntü
    8. Rusya’dan çağrı: Siz de Türk Akımı'na..
    9. Polisten tefecilere büyük darbe… 2,5..
    10. Milyonlarca kişiye bu mesaj..
    11. Korkunç rakamlar! 941 ölümün 564’üne..
    12. Facebook'la ilgili şoke eden gelişme!..
    13. Konsoloslukta sır oldu… Haber..
    14. Amerika'yı karıştıran olay... Ölü ve..
    15. Akıl almaz olay… Turist 40 bin..
    16. Ünlü oyuncuya büyük şok!
    17. Fernando Muslera: Atamamanın bedelini..
    18. Tugay Kerimoğlu'ndan maç sonu gülen..
    19. Belhanda'nın maç sonu gülme görüntüsü..
    20. İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün..
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı