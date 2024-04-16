En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Şaşırtan rakamlar!

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin alacağı 3 aylık zam farkı kesinleşti. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileri ise henüz bekleniyor.

“Geçtiğimiz haftalarda TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verisi yüzde 3.16 olarak piyasalara duyurulmuştu. Ocakta yüzde 6.70 ve şubatta açıklanan yüzde 4.53’ün üzerine mart ayını da ekleyince 3 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 15.05 olarak kesinleşti. İşte buradaki yüzde 15.05’lik rakam üzerinden emeklilerimizin kök aylıklarına gelecek zam oranı şimdiden netleşmiş oldu. Şu an için okuyucularımız e-Devlet vasıtası ile kök aylıklarının üzerine yüzde 15.05’lik rakamı hesaplayarak kendileri de bunu tespit edebilirler."

"Tabi ki buradaki verilere refah payı eklentisinin dahil olmadığını belirtmek isterim" diyen uzman isim Milliyet'e verdiği röportajda, "Normalde yasal olarak emeklilerimize TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı üzerinden zam yapılmaktadır. Refah payı uygulaması yasalarımızda yok, fakat son emekli maaşlarına bakıldığı zaman refah payı eklentisini siyasi iktidarın yaptığını gözlemlemekteyiz" şeklinde sözlerine devam etti ve ekledi:

"Emeklilerimiz ocak ve temmuz aylarında yılda iki defa maaş farklarını almaktadırlar. Temmuz maaş farkları için nisan, mayıs ve haziran verilerinin de ortaya çıkması lazım. Bu sebepten dolayı tahminler üzerinden bazı verileri hesaplayabiliriz. 2024 yılı enflasyon verisi yüzde 36 olarak tahmin edilmektedir. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 70 ile yüzde 75 arası bir seviyede tepe yapması beklenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in beyanatları ve uygulanan sıkı maliye ve para politikası vasıtasıyla sonrasında baz etkisi ile bu rakamın düşüşe geçeceği ve yıl sonunu yüzde 36 ile kapatacağı hedeflenmektedir. 2024 yılı altı aylık enflasyon rakamının yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceği kanaatindeyim. Geçmiş dönemlerde refah payı eklentisinin yapıldığını gözlemlemekteyiz. Bir önceki dönemde memur, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının refah payı vasıtası ile eşitlendiğini gördük. Eğer enflasyon yüzde 24 olarak açıklanırsa memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60 oranında toplu sözleşmeden kaynaklı zam yapılacaktır. Ben bu dönemde de memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerine aynı oranda zam yapılacağını düşünüyorum. Enflasyon tahminine göre emeklilere yüzde 24 civarında bir zam yapılacaktır."

En düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?

"Emekli maaşları ile ilgili taban aylık uygulaması en son 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye çıkarılmıştı. Yeni zam döneminde ise bazı emekliler kök aylık uygulamasından dolayı enflasyon farklarını tam olarak maaşlarında göremeyebilirler. Bu sebepten ötürü ben en düşük emekli maaşının 10 bin TL’den 12 bin 500 ile 15 bin TL arasında bir seviyeye yükseleceğini düşünüyorum.”

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