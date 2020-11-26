Emekli maaşı zam oranı belli oldu mi? Milyonlarca emekli maaşlarına yansıyacak zam oranını araştırıyor. 2020 Nisan ayında en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltildi. Vatandaşlar ocak zammıyla maaşlarının ne kadar kaç lira olacağını araştırıyor. Peki, emekli maaşı zam oranı belli mi?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Koronavirüs salgını tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Yapılan açıklamalarda salgının en zor ama umut verici dönemine girildiği belirtiliyor. Aşı ve ilaç çalışmaları sürerken devlet vatandaşlarına ekonomik destekler sağlamayı sürdürüyor. vatandaşların ekonomik güçlüklerden etkilenmemesi için nisan ayında en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltildi. Emekliler ocak ayında maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

Türkiye Emekliler Derneği'nden yapılan açıklamada, "Asgari emekli aylığı yeniden belirlenmeli ve asgari ücret seviyesine yükseltilmeli" denildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 286,25 TL'ye varan artışlar yapılması bekleniyor.