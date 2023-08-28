En düşük emekli aylığı 15 bin liraya mı çıkıyor! Flaş açıklama az önce geldi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin ara zam beklentisine ilişkin, “Memurlara temmuz ayından geçerli olmak üzere 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmişti. Ekim ayında yapılması beklenen düzenleme ile emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmeli. En düşük emekli aylığı da 15 bin liraya çıkarılmalı” dedi.

Ergün, emeklilerin ara zam beklentileriyle ilgili ANKA Haber Ajansı’na değerlendirme yaptı. Memurlara temmuzdan geçerli olmak üzere 8 bin 77 lira seyyanen zam verildiğini anımsatan Ergün, şunları kaydetti:

“Ekim ayında yapılması beklenen düzenleme ile emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmeli. Ayrıca emeklinin taban aylığı olan 7 bin 500 lira yetersiz kaldı. En düşük emekli aylığı da 15 bin liraya çıkarılmalı. Emekli, dul ve yetimlerimiz her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlar altında adeta nefes alamaz hâle gelmiştir. Emeklilerimizin serzenişlerinin farkında olan sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce, ekimde Meclis açılır açılmaz bu konuda gerekenin yapılacağını; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, gereken talimatı Cumhurbaşkanımızdan aldıklarını ve ekim ayında gerekenin yapılacağını; Sayın Binali Yıldırım, Meclis açılır açılmaz 7 bin 500 lira alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir çalışma, iyileştirme yapılacağını söylemişlerdir.

“Acil tedbirlerin alınması kaçınılmazdır”

Tabii ki bu açıklamalar emekli topluluğumuzda büyük bir beklenti oluşturmuştur ancak her geçen gün emeklilerimizin kayıplarının telafisi daha da zorlaşmaktadır. Alım gücümüz giderek erimekte, bir emekli aylığı, bir aylık ev kirasının yarısını bile ödeyemez hâle gelmektedir. Sağlık harcamalarına yetişemez hâle gelen emekli, dul ve yetimlerimiz artık sağlıklı beslenme sorunları da yaşamaktadır. Art arda gelen zamlar emeklinin soluğunu kesmiştir. Acil tedbirlerin alınması artık kaçınılmaz olmuştur.”

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