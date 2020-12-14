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Otomotiv En dijital Caddy şubatta geliyor
Otomotiv

En dijital Caddy şubatta geliyor

Sınırsız çok yönlülüğüyle farklı ihtiyaçlara çözüm sunan Caddy’nin beşinci nesli, tamamen yenilenen özellikleriyle şimdi binek araç beklentilerine de cevap veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:26:00 -
En dijital Caddy şubatta geliyor

MQB platformunda üretilen ilk Caddy olması nedeniyle tamamen yeniden tasarlanan model, iç mekan ve yükleme alanlarındaki önemli artış, yeni teknolojileri, konfor ve güvenlik özellikleriyle sınıfının en iddialı modeli olmaya devam ediyor. Tüm bu yeniliklerle, Caddy’nin bilindik ve beğenilen DNA’sına da sadık kalmayı başaran Yeni Caddy Şubat ayında Türk tüketicilerle buluşacak. Yeni Caddy Türkiye’de 2.0 litrelik dizel bir TDI motorla satın alınabilecek. 122PS güç ve 320Nm tork sağlayan motor aynı zamanda, hem ekolojik hem de ekonomik açıdan gözle görülür derecede olumlu çıktılar sağlıyor

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