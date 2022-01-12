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Gündem En çok uçak siparişi Boeing'den verildi
Gündem

En çok uçak siparişi Boeing'den verildi

Geçen yıl uçak siparişlerinde ABD'li uçak üreticisi Boeing zirveye oturdu. Teslimatta ise Avrupa merkezli Airbus liderliğini koruyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 12:25:07 - 2022-01-12 12:25:07
En çok uçak siparişi Boeing'den verildi

Uçak üreticilerinin yarışı sipariş sayısında sürerken ABD'li uçak üreticisi Boeing, geçen yıl aldığı uçak siparişi sayısı ile Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus'ı geride bıraktı.

Bir yılda 909 uçak siparişi

Washington DC Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin geçen yıl 909 uçak siparişi aldığı, 340 uçağı ise teslim ettiği kaydedildi.

Aırbus siparişi 771 uçak oldu

Airbus'tan yapılan açıklamada ise şirketin, geçen yıl 771 uçak siparişi aldığı ve 611 uçağın teslimatını gerçekleştirdiği aktarıldı.

Teslimatta ise Aırbus lider

Böylece Boeing, uçak siparişinde geçen yıl Avrupalı rakibi Airbus'ı geride bırakırken, teslimatta Airbus liderliğini korudu.

Sadece uçak değil, tüm hava araçlarında önemli firma

The Boeing Company, dünya genelinde başta uçak olmak üzere, helikopter, roket, uydu, telekomünikasyon ekipmanları ve füzeler tasarlayan ve üreten çok uluslu bir Amerikan şirketi olarak biliniyor.

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