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Medya "En çok nefret ettiğim ülke Türkiye" diyen Yunanlı dut yemiş bülbüle döndü
Medya

"En çok nefret ettiğim ülke Türkiye" diyen Yunanlı dut yemiş bülbüle döndü

Bir sokak röportajında "En çok nefret ettiğin ülke hangisi?" sorusuna 'Türkiye' cevabını veren Yunanlı genç, 'Neden?' sorusu karşısında konuşamadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 10:24:00 -

Son dönemlerde gerilimin hat safhaya çıktığı Yunanistan'da yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan Yunan gence "En çok hangi ülkeden nefret ediyorsun?" şeklinde bir soru yöneltildi.

'Neden?' deyince kala kaldı

Bu soruya tereddüt etmeden "Türkiye" yanıtını veren Yunan gence "Neden?" diye sorulunca olanlar oldu. Bu soruya ne cevap vereceğini bilemeyen Yunan Genç, bir süre öylece kalakaldı.
"Eeee", "Çünkü", "Immm" diyerek zaman kazanmaya çalışan Yunan genç, sonunda kendisine yöneltilen soruya "Çünkü onlar ülkemizi işgal etmek istiyorlar" yanıtını verdi.

Bu anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcılar videonun altına "Yazık bu gençlere", "Düşman ama niye düşman olduğunu bilmiyor", "Biraz tarihini oku neden olduğunu anlarsın", "Aç o zaman tarihini oku", "Sadece nefret etmekle kalırsın" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Yorumlar

bunlar da YUNAN HAŞHAŞİSİ , YUNAN FETÖ SÜ, AMERİKANIN UYUŞTURDUĞU BEYİNSİZ PAPAĞAN-KOYUN SÜRÜSÜ!!

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Vatanperver

Ne yazigi bu şekilde eğitim goruyolar biz ise duşmanimiza aşik gençler yetiştiriyoruz tarihinden habersiz gençler nato da gorevli bir subay yunan çocuğun başini okşamak istiyor o kaçiyor sebebini sorup ogrenince onlar okullarda bu şekilde eğitildigni oğreniyor kaç genç bizde yunanin zulmunu biliyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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