"En çok nefret ettiğim ülke Türkiye" diyen Yunanlı dut yemiş bülbüle döndü

Son dönemlerde gerilimin hat safhaya çıktığı Yunanistan'da yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan Yunan gence "En çok hangi ülkeden nefret ediyorsun?" şeklinde bir soru yöneltildi.

'Neden?' deyince kala kaldı

Bu soruya tereddüt etmeden "Türkiye" yanıtını veren Yunan gence "Neden?" diye sorulunca olanlar oldu. Bu soruya ne cevap vereceğini bilemeyen Yunan Genç, bir süre öylece kalakaldı.

"Eeee", "Çünkü", "Immm" diyerek zaman kazanmaya çalışan Yunan genç, sonunda kendisine yöneltilen soruya "Çünkü onlar ülkemizi işgal etmek istiyorlar" yanıtını verdi.



Bu anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcılar videonun altına "Yazık bu gençlere", "Düşman ama niye düşman olduğunu bilmiyor", "Biraz tarihini oku neden olduğunu anlarsın", "Aç o zaman tarihini oku", "Sadece nefret etmekle kalırsın" şeklinde yorumlar yapıldı.