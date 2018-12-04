En çok mikrop barındıran şey: Bulaşık süngeri



Bulaşık süngeri ve bezlerini ılık suda bulaşık deterjanıyla yıkayın. İyice durulayın.

Daha sonra bezi ve süngeri mikrodalga fırına koyun. En yüksek ayarda iki dakikaya ayarlayın.

Temiz bir maşayla süngeri ve bezleri çıkarın ve mutfak tezgâhının üstüne serin. Tabii önce mutfak tezgâhının temiz olduğundan emin olun.

Amerikan Tarım Dairesi’ndeki araştırmacılar, en yaygın dezenfeksiyon yöntemleri olarak süngeri çamaşır suyu veya limon suyuna bastırma, mikrodalga ve bulaşık makinesinde yıkama ile test ettiklerinde bir dakika mikrodalgada tutmanın mikropların çoğunu öldürdüğünü tespit ettiler. Siz de her akşam bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra süngerinizi mikrodalga fırında 1 dakika tutun.