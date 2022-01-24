En çok hangi banka emekli promosyonu veriyor? 2022 en yüksek promosyon veren banka hangisi?

Emekli maaşı zammı, ocak ayında belli oldu. 3 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından aynı gün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olduğunu açıkladı. Ocak ayında yapılan emekli zammıyla birlikte bankalar da yükselen emekli maaşlarını kapmanın peşine düştü. Emeklileri müşterisi olmaya ikna etmek için bankalar adeta kesenin ağzını açıyor. Peki kimler promosyon alabilecek? İşte, 2022 emeklilere promosyon ödemesi ile ilgili merak edilenler…

Banka promosyon alma şartı

3 sene aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bankalar yüksek tutarlarda bir kereye mahsus ödeme yapıyor. Promosyonda, 3 senelik taahhüt zamanı dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya müracaatını yapıp ödemesini alıyor. Banka promosyonları 12 milyon emekli amacıyla ehemmiyet taşıyor. Maaş hesabına otomatik ödeme talimatı vermek, emekli bir tanıdığını getirmek gibi yöntemler de emekli promosyonunu artırıyor. Genel olarak bankalar emeklinin maaş müşterisi olması halinde promosyon tutarını emekli maaşı aralığına göre belirliyor.

Banka promosyonu nasıl alınır?

Emekli, sahip olunan bankada kaldığı zamanın promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon amacıyla emeklilerin yazılı olarak ‘3 sene maaşımı sizden alacağım’ taahhüdü vermesi yeterli.

Ziraat Bankası promosyonu ne kadar?

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor.

Vakıfbank promosyonu ne kadar?

1.500 TL’ye kadar maaşı olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor.

Halkbank promosyonu ne kadar?

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üstünde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

Kuveyt Türk emekli promosyonu ne kadar?

Kuveyt Türk, emekli maaşını Kuveyt Türk’e taşıyan müşterilerine birçok avantaj sunuyor. Müşteriler, katılım finans prensiplerine uygun olarak 1.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanırken, ortak ATM’lerden ayda 2 kez masrafsız para çekebiliyor. Ayrıca müşteriler sağlık ve eğitim harcamalarında vade farksız beş taksit imkânı sunan Sağlam Kartları ile yılsonuna kadar yapacakları ilk 100 TL ve üzeri market alışverişlerinde 20 TL Altın Puan kazanıyor.

Vakıf Katılım emekli promosyonu ne kadar?

Vakıf Katılım ne kadar promosyon ödemesi alırım?

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Türkiye Finans emekli maaş promosyon ücreti ne kadar?

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 3 yıl boyunca maaşlarını banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 500 TL,

1.500 TL ile 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında emekli maaşı alanlara 625 TL,

2.500 TL ve daha fazla olanlara 750 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.​