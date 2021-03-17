En büyük üretim merkezi olacağız

Yeni Akit Ankara

Projenin tamamlandığında 440 bin olan üretim kapasitesinin 650 bine yükseleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi küresel rekabette ileriye taşıma önemli bir adım daha atmış olacağız. Ford Otosan 2 milyar yatırım planını açıklamıştı. Biz de proje bazlı devlet kapsamına alarak gereken her türlü desteği verdik. Bugünkü imza töreni devletimizin yatırımlarla ilgili destek tavrına en güzel örnek” şeklinde konuştu.

Yatırım sayesinde geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların da en büyük üretim merkezinin Türkiye olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kocaeli’de üretilip Avrupa’ya ihraç edilen araçlarla Türkiye’nin liderliği pekişecektir. Sadece dizel ve benzinli araçlar değil kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar ve batarya üretimi de yapılacak. Ford Motor Company ve Volkswagen AG’nin stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG’nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikalarında üretilmesi öngörülmektedir. Tesiste elektrikli araç ve batarya da üretilecek. Ford Otosan’ın yatırımı ile doğrudan 3 bin, dolaylı 15 bin istihdam sağlanacak” ifadelerini kullandı.