En büyük Şehir Hastanesi için geri sayım sürüyor

Rönesans Sağlık Yatırım ile Sojitz tarafından projesi sürdürülen ve tamamlandığında dünyanın en büyük sağlık kampüslerinden birine dönüşecek Başakşehir Şehir Hastanesi’nin inşaatında sona yaklaşılıyor. Bir milyon metrekarelik alanda inşaatı devam eden hastaneden 10 bin ailenin ekmek yiyeceği öngörülüyor. 8 bloktan, 2 bin 682 yataktan oluşacak hastanede 89 ameliyathane hizmet verecek. Proje bedeli 203 milyar Japon Yeni olan Başakşehir Şehir Hastanesi, 2020’de faaliyetlerine başlayacak. Başakşehir Şehir Hastanesi’nin inşaatında gelinen aşama 5 Temmuz’da kamuoyuna açıklanacak.