En büyük fırsat burada

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım portföyüne sahip olan şirketin imzası olan projelerde ev sahibi olmak isteyenler, hayalini gerçekleştirmek için satış ofislerine akın etti. 30’a yakın projede yer alan stokların düşük maliyet ve uzun vadeli ödeme formülüyle kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

Türkiye’nin farklı illerinde Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen projelerinde, yüzde 5 peşinatla ev sahibi olma ve taksit ödemesini üçüncü yılda başlatma avantajının sunulduğu kampanya dün kamuoyuna açıklandı. Anahtar teslim dairelerin de bulunduğu projelerde ayrıca yüzde 10 indirim fırsatı da sunuluyor.

Hangi şehirler yer alıyor?

Emlak Konut GYO, bugüne kadar olduğu gibi şimdi de ev sahibi olmak isteyenler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu hedefle başlatılan yeni kampanya, yaşamın başladığı teslime hazır ve yapımı devam eden projeleri kapsıyor. Sınırlı süre için geçerli olan bu fırsat; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli ve Niğde’de yer alan Emlak Konut GYO’nun tüm projelerinde ev sahibi olma imkânı sunuyor.

“Ülkemizin gücüne güveniyoruz’’

Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde gerekli önlemleri alarak çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, yaptıkları hizmetlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Dünya çapındaki Covid-19 salgını nedeniyle kritik bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz bu dönemi, aldığı etkili kararlar ve güçlü sağlık altyapısıyla başarılı şekilde yönetiyor. Alınan önlemler ve vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımıyla yeni normale geçiş yapıyoruz.

Emlak Konut GYO olarak, ülkemizin yarınlarına güveniyoruz ve çalışmalarımızı kararlılıkla, hız kesmeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini hissediyoruz. Bu güvenin verdiği azim ve inançla “Hayallerini Erteleme Türkiye” diyor ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın hayalini mümkün hale getiriyoruz.

Sağlam ve güvenli projeler

Hayata geçirdiğimiz her projemizde sağlam, güvenli, sosyal alanları ve yeşilin farklı tonları ile bütünleşen yaşam alanları sunuyoruz. Emlak Konut olarak insan ve çevre odaklı mekânlar tasarlamaya, hayata geçirmeye devam edeceğiz.’’

Hakan Gedikli, kampanyanın detaylarını da şu şekilde anlattı: “Taksit ödemelerine üçüncü yılda başlayan vatandaşlarımız, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabilecek. Örneğin, 500 bin lira değerindeki bir konuta yüzde 10 indirim fırsatıyla, 450 bin liraya sahip olmak mümkün. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 lira ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabilecekler. Taksit ödemeleri ise üçüncü yılda başlıyor. Üçüncü yılın başında yüzde 15’lik yani 67 bin 500 lira ara ödeme yapılacak ve taksit ödemeleri de başlamış olacak.

İster online, ister yüzyüze

Kampanyamızla ilgilenen ve ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız, http://www.emlakkonut.com.tr olan web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilirler. Arzu eden vatandaşlar da, gerekli tüm tedbirleri aldığımız satış ofislerimizi ziyaret edebilirler. Bu büyük fırsatın vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz.”