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Medya En büyük bela işte bu! Malımızı tuhaf biçimde...
Medya

En büyük bela işte bu! Malımızı tuhaf biçimde...

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Kahramanmaraş merkezli dün ardı sıra gelen depremlerle ilgili bir yazı kaleme aldı. Müderrisoğlu, “Deprem değil, çürük binalar öldürüyor. Bu gerçeği biliyor ama ya maddi kısıtlardan ya da adam sendecilikten olsa gerek malımızı tuhaf biçimde canımızın üstünde tutabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 11:17:00 -
En büyük bela işte bu! Malımızı tuhaf biçimde...

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Kahramanmaraş merkezli dün ardı sıra gelen depremlerle ilgili bir yazı kaleme aldı. “Maalesef kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlardayız” diyen Müderrisoğlu, “Deprem değil, çürük binalar öldürüyor. Bu gerçeği biliyor ama ya maddi kısıtlardan ya da adam sendecilikten olsa gerek malımızı tuhaf biçimde canımızın üstünde tutabiliyoruz. Ve bu durumda sadece enkaz altındakilere Allah'tan dayanma gücü ve nefes vermesini dilemekten, dua etmekten başka bir çare bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

inşaat işçisi

birde yapı denetim büroları kurulup burada inşaatların temel ve beton işlemleri yapılırken o anda orada olması gereken mühendisler var acaba acaba acaba kaç tanesinin bu beton atılırken veya demirler yerleştirilirken gelip denetleyip oradada bulunduklarını kaç kişi şahitlik eder

Nefer

BUNLARI DENETLEYECEK MAKAMLAR nerde Okan Bey? Yikilan binlarin cogu son 20 yilda yapilmamis mi?
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