En büyük bela işte bu! Malımızı tuhaf biçimde...

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Kahramanmaraş merkezli dün ardı sıra gelen depremlerle ilgili bir yazı kaleme aldı. “Maalesef kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlardayız” diyen Müderrisoğlu, “Deprem değil, çürük binalar öldürüyor. Bu gerçeği biliyor ama ya maddi kısıtlardan ya da adam sendecilikten olsa gerek malımızı tuhaf biçimde canımızın üstünde tutabiliyoruz. Ve bu durumda sadece enkaz altındakilere Allah'tan dayanma gücü ve nefes vermesini dilemekten, dua etmekten başka bir çare bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.