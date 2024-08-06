En büyük askeri gücü burada! İsrail’de ‘Hayfa’nın vurulması’ korkusu

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’in Hizbullah komutanı Fuat Şükür ve İsmail Heniyye’yi katletmesi sonrası İran ve Lübnan’dan gelmesini beklediği misilleme saldırıları siyonistleri endişelendiriyor. İran ve Hizbullah güçlerinin olası hedeflerinin merkezinde bulunan Hayfa kenti neredeyse hayalete döndü.

Şarku’l Avsat’ın haberine göre Hayfa artık çoğu kişinin tanımladığı gibi ‘yaşama ve dinlenme şehri’ değil korkuya kapıldığı bir şehir haline geldi.

Kentte savaş gemileri ve askeri tatbikatlar nedeniyle savaş sirenlerinin çaldığı ve kentteki çoğu kişinin bölgeyi terkettiği ifade edildi.

Hayfa Körfezi ve limanı

İsrail, Hizbullah’ın ‘Hudhud’ isimli insansız hava aracı ile Hayfa Körfezi ve limanı başta olmak üzere en tehlikeli ve önemli stratejik bölgeler de dahil onlarca kritik bölgeyi vurma riskinden dolayı bölgeye takviye savunma rampaları yerleştirdi. Amerika’nın da denizden savunma desteği vereceği Hayfa’nin olası saldırıda en az hasarla çıkması için dün testler ve takbikatlar yapan siyonistler, bölgenin Kudüs’ten daha öncelikli olduğunu düşünüyor.

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Çünkü Hayfa kenti ve limanında, devasa silah depoları, nükleer silahlar, petrol rafinerileri de bulunuyor. Birçok rapor, bir füze ya da İHA’nın bir varili vurması ve içindeki maddeleri serbest bırakması halinde, riskin Hayfa ve Krayot olarak bilinen çevredeki en az çeyrek milyon insana ulaşacağını belirtiyor.

Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav, bölgedeki fabrikaların savaş durumunda ciddi hasara yol açabileceği göz önünde bulundurularak tüm yetkilileri Hayfa’yı korumak için acil adımlar atmaya çağırdı. Hayfa büyükşehir ve ilçe belediye başkanları toplantı yapıp şehrin karşı karşıya olduğu tehlikelere karşı hazırlıklar ele alındı.

Toplantıda ele alınan başlıca endişe kaynağı, Hayfa Körfezi’ndeki devasa fabrikalarda bulunan tehlikeli maddelerdi. Birçok yetkili ilgili bakanlıklara başvurarak rafinerilerin ve tehlikeli maddelerin taşınmasını talep etti, ancak bir sonuç alınamadı.

Sığınak hazır hale getirildi

Bu arada İsrail’in yurtiçi gizli servisi Şin Bet, İran ve Hizbullah misillemesine karşı Kudüs’teki yeraltı sığınağını hazır hale getirdi. İsrailli haber sitesi Walla, içinde komuta ve kontrol merkezlerinin yer aldığı sığınağın Başbakan Netanyahu ve üst düzey yetkililerin kullanımına hazır hale getirildiğini aktardı. İran ve Hizbullah’ın elindeki silahların vereceği hasara karşı dayanıklı olduğu iddia edilen sığınak, 20 yıl önce inşa edilmişti. İsrail geçtiğimiz nisan ayındaki İran saldırısında açmadığı sığınağı bu defa aktif hale getirdi.