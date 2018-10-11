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Emzirmek hayati bir sağlık tedbiri

Özellikle yeni anneler bebek emzirmekte gayet tabii tecrübesiz olurlar. Bu tecrübesizliğin cezasını ilk bebekleri çeker!

11 Ekim 2018 Perşembe 15:42
Emzirmek hayati bir sağlık tedbiri

Doğum heyecanı içinde ilk ağız sütü (Kolostrum) ilk 24 saatte vermek için emzirmeyi ihmal etmek, bebeğinizin ömür boyu bağışıklık sisteminin zayıf olmasına yol açacaktır. Bu sütün yeterli ve dengeli bir şekilde bebeğe verilmesiyle hem hiçbir sütün karşılayamayacağı şekilde besin ihtiyacı karşılanmakta hem de onu pek çok hastalıklardan koruyabilmektedir. Doğumdan 24 saat geçtikten sonra ağız sütünün yapısı süratle değişmekte, yavrunun gelişmesine uygun olarak normal süte dönüşmektedir. Bu çok çok önemli konuya kısaca temas ettikten sonra gelelim diğerlerine:

Bazen bebeklerin damaklarındaki gizli yarıklardan ya da dil kökü bağlarından kaynaklanan sorunlarla memeyi iyi kavrayamadıklarını, bu durumun da çok fazla çıkartılan “cuk!.. cuk!..” sesleri arasında kaybolur.

● Çok fazla nane yemek, nane çayı ve sigara içmek sütü azaltıyor.

● Annenin gençlik döneminden itibaren obezite sorunu varsa, bu durum süt üretimini olumsuz etkiliyor.

● Çok uzun süren stresli dönemler, vakumlu veya kaşıklı (forsepsli) doğum ile acil sezaryenler emzirmeyi olumsuz etkiliyor.

● Aşırı ödem sütün memelerden zor salgılanmasına neden oluyor. Ödemli annelerde süt 2-3 gün gecikerek geliyor, ödem azaldıkça süt artıyor. Ödemi söktürmek için annelerin salatalık, karpuz, lahana yemesinde fayda var..

● Annenin yumurtalığında çok fazla kist olması, testosteron oranını artırıyor. Bu durumda 2-3 hafta sonra süt gelebiliyor. Bu kistlerden kurtulmanın yolu ise birkaç doğum daha yapmak..

● Bazen plasenta rahim kaslarına yapışıyor, geç atılıyor ve çok fazla kanamaya sebep olabiliyor. Plasenta içerde kalırsa süt üretimi etkilenebiliyor.

● Anne önceki bebeğini sezaryen ile dünyaya getirmişse, 35 yaş üzerindeyse, çoklu gebelik varsa, süt üretimi gecikiyor.

● Nezlede kullanılan bazı ilaçlar süt üretim hormonu olan prolaktini ve dolayısıyla sütün üretimini azaltıyor.

● ‘Çok fazla su içersem sütüm bol olur’ anlayışı doğru değil. Aşırı su içme çok süt üretileceği anlamına gelmiyor. Emziren anne susadıkça su içmeli.

● Eğer dil bağı sorunu sebebiyle bebek ememiyorsa bu bağın kesilmesi bebeğin annesinin sütünü daha iyi almasını sağlıyor. Ancak bu bağın kesilme işleminin mutlaka, bir uzman tarafından yapılması gerekiyor.

● Süt veremeyen annelerin iki göğsü arasında 3 parmaktan fazla aralık varsa bu anatomik bir bozukluğun göstergesi olabileceği için bir risk faktörüdür. Uzman hekime görünmelidir.

● Gebelik sırasında memelerde damarlar genişler. Damarsız memeden süt gelmeyebilir.

● Meme çatlaklarının çok fazla olması, emzirme süresini azaltabilir.

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:42
  1. emzirmek
  2. sütü azaltan şeyler
  3. sütü artıran besinler

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