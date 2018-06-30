Emzirmek, ani bebek ölümü riskini azaltıyor

Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 2 bin 259 ani bebek ölümü vakası ve kontrol grubunda yer alan 6 bin 894 bebeğin incelendiği 8 uluslararası çalışmanın sonuçları değerlendirildi.

Araştırma, annenin en az 2 ay boyunca bebeğini emzirmesinin, SIDS riskini neredeyse yarı yarıya azalttığını ortaya çıkardı.

Bilim adamları, 2 aydan az süre emzirmenin böyle bir etki oluşturmadığını da ifade etti.

Araştırma ekibinde görevli bilim adamı Kawai Tanabe, "Sonuçlar çok güçlü. Çalışmamız, en az 2 ay emzirilen bebeklerin SIDS'den ölme risklerinin önemli ölçüde azaldığını gösterdi." şeklinde konuştu.

Ani bebek ölümleri, en çok 1 aylık ila 1 yaşındaki bebeklerde görülüyor.