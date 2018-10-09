Emziğin zararlarını biliyor musunuz?

Çoğu anne-baba doğumdan önce, "Bebeğimize emzik vermeyeceğiz!" gibi bir karar alır. Ancak bebek doğduktan bir süre sonra özellikle de geceleri ağlama krizleri dayanılmaz bir hal alınca, genellikle ilk işleri koşup emzik almak olur. Daha bir aylıkken bebeklerine emzik verip bir anlamda ondan vakit çalan veya işin kolaycılığına kaçarak bebeğine vakit ayırmaya üşenen anneler, hem kendilerine hem de bebeklerine kötülük ediyorlar.



Araştırmalar, maalesef ülkemizde annelerin %85’nin daha ilk aydan bebeklerine emzik verdiklerini ortaya koydu.

Bu durum halkımızdaki bağışıklık sistemi zayıflığının temelinde yatan sebeplerden biri. Emzikle anne memesinden uzaklaştırılan bebeklerin bağışıklık sistemi zayıf kalıyor. Büyüdüğünde bağışıklık sisteminin zayıflığı, onu, her türlü hastalığa karşı dirençsiz bırakıyor. Bebeklerini emzirmeyen kadınlar ise bilmeden kendilerinde meme kanserine yakalanma riskini artırmış oluyor.

Erken dönemde emzik kullanan bebekler, kullanmayanlara göre 4 kere daha erken anne sütünü bırakıyor.

Bebeğine emzik veren annelerden bazıları ya anne sütünü kesiyor ya da emzirme arasındaki süreyi uzatıyor. Pekiy sebep? Bu annelerin çoğu emzirmekten utandığı ve ağlama sesinden rahatsız olduklarını söylüyorlar.

Lütfen dikkat: Emzikli bebeklerde büyüme geriliği oluyor. Bebeğinizi en az 2 yaşına gelinceye kadar emzirin. Her meme ihtiyacında, onun bu arzusunu hiç yüksünmeden karşılayın. Mümkün olduğunca emzik kolaycılığına kaçmayın. Unutmayın: emzirmeniz hem sizin hem de bebeğinizin sağlık sigortasıdır.

Emziğin diğer tehlikeleri:

● Dişlerin yer değiştirmesine; üst dişlerin öne, alt dişlerin arkaya çekilerek aralarında açıklıklar meydana gelmesine sebep oluyor.

● “V” tipi üst çene darlığı yapabiliyor ve çehre yapısında bozulma sına yol açıyor.

● Kulak ve burun hastalıkları daha sık gözleniyor.

Emziğin faydaları da yok değil! Bebeğin emme içgüdüsünü tatmin ediyor.Çünki emme hareketi bebek için başlı başına bir memnuniyet kaynağıdır. Emzik sayesinde üzerindeki gerilimi atar, sakinleşir ve uykuya daha kolay dalar. Emzik kullandırılmayan bebek, bir süre sonra parmak emebilir. Bebeği emzikten vazgeçirmek, parmak emmekten vazgeçirmekten daha kolay oluyor.

Bebeğin bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmakta olduğu için ilk kullanımdan önce emzik kaynatılmalı (yaklaşık 5 dakika) veya bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. Sonraki kullanımlarda sabunla ve ılık su ile yıkanmalı, iyice durulanarak kurumaya bırakılmalıdır. Bu dönemde sterilizasyon gerekli değildir. Anne, emziği temizlemek için asla kendi ağzına sokmamalıdır. Bu durum ağızdaki mikropların emzik aracılığıyla çocuğa bulaşmasına yol açar.