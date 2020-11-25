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Teknoloji EMUI 11 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu
Teknoloji

EMUI 11 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

Huawei, EMUI 11 güncellemesini alacak telefonlar listesini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 02:33:00 -
EMUI 11 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz Eylül ayında EMUI güncellemesinin yeni sürümü EMUI 11'i duyurmuştu. Şirket, daha önce EMUI 11'in beta sürümünü alacak modelleri yayınlamıştı. Ancak yeni sürümün hangi Huawei akıllı telefonlara geleceği bilinmiyordu.

Dev akıllı telefon üreticisi, şimdi de EMUI 11 güncellemesini alacak telefonlar listesini ve güncelleme takvimini açıkladı. 

Aralık ayından itibaren yayınlanması beklenen yeni güncelleme, cihazlara birçok yenilik getirecek. Bu yenilikler arasında kullanıcıların pencereleri diledikleri gibi boyutlandırıp konumlandırması da yer alacak.

İşte EMUI 11 güncellemesini alacak telefonlar

- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate Xs
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei PORSCHE DESIGN Mate 20 RS
- Huawei Mate 20 X
- Huawei Mate 20 X (5G)
- Huawei Nova 5T
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MediaPad M6 (10,8 inç)

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