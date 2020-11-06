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Aktüel Emsan, Gama termos çeşitlerini satışa sundu
Aktüel

Emsan, Gama termos çeşitlerini satışa sundu

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:41:53 -
Emsan, Gama termos çeşitlerini satışa sundu

İSTANBUL (AA) – Emsan, 2 litrelik Gama termos çeşitlerini, mağazalarında ve "emsan.com.tr" internet adresinde tüketicilerin beğenisine sundu.

Emsan açıklamasına göre, tasarımı ve fonksiyonelliği birleştirdiği koleksiyonları ile kadınların mutfaktaki "yol arkadaşı” sloganıyla hareket eden Şirket, yeni tasarımlarıyla gündelik yaşamın her anına değer katmayı amaçlıyor. Emsan, beyaz, yeşil ve bordo olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip 2 litrelik Gama termos ile outdoor severlerin kahve molalarına Emsan kalitesiyle eşlik etmek istiyor.

Açıklamaya göre, iç ve dış yüzeyi paslanmaz çelikten üretilen Gama termos, sıcak ve soğuk içecekleri 24 saat aynı ısıda tutarak, saatler süren doğa yürüyüşlerinin ardından yapılan kahve molalarını keyifli hale getiriyor.

Söz konusu termos çeşitleri 289,99 TL'den satışa sunuldu.

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