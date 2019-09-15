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Emre'siz Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı hazır

Belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmayan Emre Belözoğlu'dan yoksun Alanya deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

15 Eylül 2019 Pazar 13:01
Emre'siz Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı hazır

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımda belindeki ağrılar nedeniyle Emre Belözoğlu, Alanya maçı kamp kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı son taktik idmanıyla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, idmana koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Rami ve Gustavo kadroda

Bugün özel uçakla Alanya'ya hareket edecek olan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Hasan Ali, İsla, Moses ve Emre Belözoğlu zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor maçının 21 kişilik kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Nabil Dirar, Jailson, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:01
  1. Süper Lig
  2. Alanyaspor
  3. Fenerbahçe
  4. Emre Belözoğlu
  5. Can Bartu Tesisleri
  6. Teknik Direktör Ersun Yanal
  7. Altay Bayındır
  8. Harun Tekin
  9. Sadık Çiftpınar
  10. Zanka
  11. Serdar Aziz
  12. Adil Rami
  13. Murat Sağlam
  14. Nabil Dirar
  15. Jailson
  16. Gustavo
  17. Ozan Tufan
  18. Tolga Ciğerci
  19. Tolgay Arslan
  20. Miha Zajc
  21. Alper Potuk
  22. Max Kruse
  23. Ferdi Kadıoğlu
  24. Deniz Türüç
  25. Garry Rodrigues
  26. Vedat Muriqi
  27. Mevlüt Erdinç
  28. Hasan Ali
  29. İsla
  30. Moses

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