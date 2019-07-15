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Emre Uslu'ya kötü haber! S-400'lerin borusu geldi

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında, dokuzuncu uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:51
Emre Uslu'ya kötü haber! S-400'lerin borusu geldi

S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı devam ediyor.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında, dokuzuncu uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor.

Rampa geldi sırada füzeler var

Meydana inen 9. uçaktan, füze rampası indiriliyor. Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek.

Rus hava savunma sisteminin füzeleri ise deniz yoluyla Türkiye'ye teslim edilecek.

'Alamazlar' diyen Emre Uslu rezil oldu

Türkiye'nin aleyhine sosyal medyadan propaganda yaparak tepki çeken FETÖ'cü Emre Uslu, S-400 konusunda rezil oldu.

Ulusal savunmasını güçlendirmek için Rusya’dan S-400 sistemi satın alan Türkiye, ABD yönetiminin tehdit ve şantajlarına rağmen geri adım atmayarak dünyaya örnek oldu. Teslimatın başlamasının ardından gözler "Türkiye S-400 alamaz" diyen FETÖ'cülere yöneldi.

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:51
  1. S-400
  2. Emre Uslu
  3. füze rampası

YORUM YAZ

  • ÇapanoğluÇapanoğlu13 dk önce
    Zaten hain ve şerfsizsiniz başka bir aşalık kelime bulun kendinize...
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc22 dk önce
    Fetönün b.klu donunu çekip fantazi yapacağına S-400'e otur, söz ateşlemesi bizden, füze gireceği yeri de , çıkacağı yeri de bilir , gelişmiş füze bu. Fetoşun p.çleri ne zaman geliyorsunuz füzelerin kurulumu biter bitmez gelin bu milleti bekletmeyin bu anı kaçırmak istemeyiz. Ama yerine fetoşu da yollabilirsiniz o daha makbul.
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR27 dk önce
    bu adamda ŞEREF vardır nede haysiyet SATILIŞIN teki

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