Emre Uslu'ya kötü haber! S-400'lerin borusu geldi Türkiye ile ABD arasında krize neden olan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında, dokuzuncu uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı devam ediyor. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında, dokuzuncu uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi. S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Rampa geldi sırada füzeler var Meydana inen 9. uçaktan, füze rampası indiriliyor. Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Rus hava savunma sisteminin füzeleri ise deniz yoluyla Türkiye'ye teslim edilecek. 'Alamazlar' diyen Emre Uslu rezil oldu Türkiye'nin aleyhine sosyal medyadan propaganda yaparak tepki çeken FETÖ'cü Emre Uslu, S-400 konusunda rezil oldu. Ulusal savunmasını güçlendirmek için Rusya’dan S-400 sistemi satın alan Türkiye, ABD yönetiminin tehdit ve şantajlarına rağmen geri adım atmayarak dünyaya örnek oldu. Teslimatın başlamasının ardından gözler "Türkiye S-400 alamaz" diyen FETÖ'cülere yöneldi.

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