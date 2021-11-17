Emre Uslu sevindi Alpay Özalan patladı: Böyle bir muhalefete sadece Kandil ve Pensilvanya hakkını helal eder!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çıkışı asıl mağdurlar yerine FETÖ’cüleri sevindirdi. FETÖ’cü firari Emre Uslu, Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamayı paylaşarak ‘Yetmez ama evet’ ifadelerini kullandı. Uslu’nun paylaşımını alıntılayan AK Partili Milletvekili Alpay Özalan ise, “CHP ve ortaklarının, kimlerle helaleşmeye çalıştığı ortada. Böyle bir muhalefete sadece Kandil ve Pensilvanya hakkını helal eder!” diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçmişte partimizin de hataları oldu'' diyerek helalleşme yolculuğuna çıkacağını duyurdu. CHP liderinin sözleri özellikle geçmiş dönemde zulmettikleri mütedeyyin çevreler ve HDP ile ortaklık yaptıkları için şehit yakınları tarafından tepkiyle karşılandı. CHP içinde de tartışmaya neden olan ve birçok CHP’li tarafından eleştirilen Kılıçdaroğlu, çıkışını, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada da sürdürdü.

‘Helalleşeceğiz dostlarım.’ diyerek söze başlayan CHP lideri, “Açık yaralar var biliyorum. Zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz. Bir sağdan bir soldan o insanlarımız ile helalleşeceğiz ” şeklinde konuştu.

FETÖ'cü Emre Uslu'yu sevindirdi

Kılıçdaroğlu’nun bu söylemi ise asıl hellaleşmesi gerekenlerin dışında FETÖ’cüleri memnun etti. CHP Genel Merkezi’ne ‘Sınır namustur’ pankartı astıkları halde sınır güvenliğini korumak amaçlı yürütülen Suriye-Irak tezkeresine ‘hayır’ oyu vererek terör örgütü PKK’yı sevindiren CHP, helalleşme yolculuğunda ise FETÖ’cüleri sevindirdi.

Emre Uslu, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını paylaştığı mesajında, KHK’lılarla da helalleşmesi gerektiğini ileri sürerek ‘Yetmez ama evet’ ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan: CHP'ye sadece Kandil ve Pensilvanya hakkını helal eder!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, Emre Uslu’nun mesajını alıntılayarak, CHP’nin helalleşme yolculuğunun FETÖ’cülerin işine yaradığını söyledi.

Özalan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tezkereye "Hayır" diyerek Pkk'lı teröristleri sevindiren Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü konuşmasıyla da firari Fetö'cüleri sevindirdi. CHP ve ortaklarının, kimlerle helaleşmeye çalıştığı ortada. Böyle bir muhalefete sadece Kandil ve Pensilvanya hakkını helal eder!