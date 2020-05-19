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Spor

Emre Taşdemir’den 19 Mayıs mesajı

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Emre Taşdemir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:04:11 -
Emre Taşdemir’den 19 Mayıs mesajı

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Emre Taşdemir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.


Hes Kablo Kayserispor’un devre arasında Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Emre Taşdemir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından “Samsun’da başlattığı ulusal uyanış hareketi ile tarihi yeniden değiştiren, bizlere öğür, modern ve bağımsız bir ülke armağan eden önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutluyorum” dedi.


Başarılı sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, antrenmanlardaki hırsı ve çalışkanlığı ile de takdir topluyor.

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