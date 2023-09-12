Emre Mor’un eski menajerinden flaş iddia!

Ahmet Ercanlar yaptığı paylaşımda “Hakan Çalhanoğlu istemiyor diye Emre Mor'un iki yıldır milli takıma alınmadığı doğru mu? Orayı çiftlik yapmışsınız...” ithamında bulunmuştu. Bu iddiaları alevlendirecek cevap ise Emre Mor’un eski menajeri Muzzi Özcan’dan geldi.



Bu konu hakkında hiçbir açıklama yapılmazken, taraftarlar ise yanıt beklemekte.