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Spor Emre Mor’un eski menajerinden flaş iddia!
Spor

Emre Mor’un eski menajerinden flaş iddia!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 19:30:00 - 2023-09-12 19:41:46
Emre Mor’un eski menajerinden flaş iddia!

Emre Mor'un A Milli Takıma alınmaması üzerine Ahmet Ercanlar'dan çarpıcı iddia ortaya atıldı, eski menajeri ise doğruladı

Ahmet Ercanlar yaptığı paylaşımda “Hakan Çalhanoğlu istemiyor diye Emre Mor'un iki yıldır milli takıma alınmadığı doğru mu? Orayı çiftlik yapmışsınız...” ithamında bulunmuştu. Bu iddiaları alevlendirecek cevap ise Emre Mor’un eski menajeri Muzzi Özcan’dan geldi.


Bu konu hakkında hiçbir açıklama yapılmazken, taraftarlar ise yanıt beklemekte.

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