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Spor Emre Mor'dan kötü haber
Spor

Emre Mor'dan kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-08-08 22:25:00 -
Emre Mor'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Mor'un 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığı Zimbru maçında sakatlanan yıldız futbolcusu Emre Mor'dan kötü haber geldi.

Stres kırığı tespit edildi

Sözcü'de yer alan habere göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki Zimbru maçında sakatlanan Emre Mor'un durumu belli oldu. 26 yaşındaki futbolcunun yapılan tetkiklerde stres kırığı tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

9 gole katkı sağladı

2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 41 maçta sahaya çıkan Emre Mor, söz konusu mücadelerde 6 gol atarken 3 de asist kaydetti.

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