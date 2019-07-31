Emre Mor’dan Galatasaray paylaşımı Galatasaray’ın kiralık olarak Celta Vigo’dan kadrosuna kattığı Emre Mor yola çıktı, İstanbul’a geliyor.

Galatasaray’ın kiralık olarak Celta Vigo’dan kadrosuna kattığı Emre Mor yola çıktı, İstanbul’a geliyor.

Galatasaray’ın İspanyol ekibi Celta Vigo’dan 1 yıllığına kiraladığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Mor, İstanbul’a gelmek üzere yola çıktı. Sosyal medya hesabından uçakta pasaportu ile fotoğrafını paylaşan genç futbolcu, "Yakında görüşmek üzere Galatasaray. İstanbul’a doğru" notunu düştü. Aynı dakikalarda sarı-kırmızılı kulüp futbolcunun transferini resmi olarak KAP’a bildirdi.

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