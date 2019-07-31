Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım!
Galatsaray'ın görüşmeleri KAP'a bildirdiği Emre Mor, Instagram hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek 'Yakında görüşmek üzere' notuyla paylaşım yaptı.31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
Yeni sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen Emre Mor, Instagram hesabından paylaşım yaptı. Galatasaray resmi Instagram hesabını etiketleyerek "Yakında görüşmek üzere" notuyla paylaştı.
Emre Mor'un paylaşımına 10 dakikada 50 bine yakın beğeni geldi. İşte Emre Mor'un paylaşımı;
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