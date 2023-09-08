Emre Mor'a Süper Lig'den talip
Adana Demirspor'un, Emre Mor'un kiralık transferi için Fenerbahçe ile görüştüğü öğrenildi.
Adana Demirspor'un, Emre Mor'un kiralık transferi için Fenerbahçe ile görüştüğü öğrenildi.
Emre Mor sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 11 dakika süre alabildi.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.
Adana ekibi başarılı oyuncunun transferi için sarı-lacivertli yönetimle temasa geçti.
Teknik direktör İsmail Kartal, Emre Mor'un takımda kalması yönünde raporunu yönetime verdi. Ancak genç futbolcu için son kararı Fenerbahçe yönetimi verecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO