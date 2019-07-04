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Emre Mor Galatasaray'a çok yakın!

Transfer hamlelerine devam eden Galatasaray, Emre Mor’u kiralamak için girişimlere başladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
Emre Mor Galatasaray'a çok yakın!

Galatasaray, Beşiktaş’ın da gündeminde yer alan Emre Mor’u kiralamak için İspanyol kulübüne teklif yaptı.

Transfer sezonunun en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray durmak bilmiyor... Babel, Jimmy Durmaz, Şener, Adem ve Ozornwafor'u alan Sarı- Kırmızılılar'dan flaş bir hamle daha geliyor. Cimbom, Celta Vigo'da oynayan Emre Mor'u kadrosuna katıyor.

El sıkışmaları an meselesi

İspanya'da aradığını bulamayan genç yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray, İspanyol kulübüne kiralama teklifi yaptı. İki kulübün el sıkışmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.,

Emre Mor'un transferi için Beşiktaş'ın da ısrarcı olduğu ancak Sarı- Kırmızılılar'ın Fatih Terim faktörüyle işi bitirmeye yaklaştığı öğrenildi. Şu anda tek sorunun opsiyon olduğu belirlendi.

15 kez milli formayı giydi

Eğer Galatasaray ve Celta Vigo opsiyon konusundaki anlaşmazlığı da aşarsa Emre Mor, Florya'nın yolunu tutacak. 21 yaşındaki futbolcu 15 kez Milli Takımımız'ın formasını giydi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Emre Mor
  4. Celta Vigo
  5. Babel
  6. Jimmy Durmaz
  7. Şener
  8. Adem
  9. Ozornwafor

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