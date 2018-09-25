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Emre Mor bir kez daha kadroya alınmadı!

Vigo'da disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre kadro dışı kalan ve sonrasında kadroya geri alınan Emre Mor, Valencia maçı kadrosuna alınmadı.

25 Eylül 2018 Salı 21:02
Emre Mor bir kez daha kadroya alınmadı!

Celta Vigo'da gözden düşen ve bir dönem kadro dışı kaldıktan sonra son haftalarda yedek kulübesinde yer alan milli oyumcumuz Emre Mor, Valencia deplasmanı için belirlenen kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Antonio Mohamed, Emre Mor yerine başka oyuncuları denemeye karar verdiğini belirtirken; "Emre Mor kendini çok geliştirdi ancak takımın durumunu da ele almalıyız ve kulübeden çözüm üretmek için farklı seçeneklere gitmeliyiz. Yedek kulübesinde çok fazla ofansif oyuncu seçmek istemedim" ifadelerini kullandı.

SADECE 38 DAKİKA OYNADI

Bu sezon sadece ilk haftadaki Espanyol maçında 38 dakika süre alan Emre Mor, Celta Vigo'nun daha sonra oynadığı 4 maçta da görev alamadı. Celta Vigo, 5 hafta sonunda La Liga'da 8 puanla 4. sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:02
  1. ispanya
  2. emre mor
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