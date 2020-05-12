Emre Kongar’a tokat gibi cevap: ‘Yüzde 10 ile baro başkanı seçilebilir’ diyorsan ahlak sorunu sendedir

Türkiye’deki hukuki aksaklıklar yerine siyaset yapmayı tercih eden birtakım vesayet aşığı baroların seçim sistemi, son günlerde tekrar gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef alarak Ankara Barosu’nun yaptığı İslam karşıtı açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baroların seçim sisteminin değişmesi gerektiğini söyleyerek AK Parti’ye çalışma yapılması yönünde talimat vermişti.

Büyük çoğunluğun oyunun alınmasının gözetilmediği, yüzde 10 alınsa dahi yönetimin başına geçilebildiği bozuk bir seçim sistemine sahip olan baroları savunmak, yaptığı gerici çıkışları nedeniyle kamuoyunda ‘dinozor’ olarak bilinen Cumhuriyet yazarı Emre Kongar’a düştü. Kongar bugünkü yazısında, baro ve meslek odaları meselesinin ahlak meselesi olduğunu ileri sürdü.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Kongar’ın söz konusu yazısı da masaya yatırıldı. Programa yorumlarıyla katkı sağlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Avukat Ali İhsan Karahasanoğlu, Kongar’a hak ettiği cevabı verdi.

Karahasanoğlu, “Ahlak sorunu kendisinde. Eğer diyorsa ki, ‘bin oy alan kişi, kendisinden sonra gelenler 900 oy dahi alsa, bunlara rağmen yüzde 10 ile baro yönetimi seçilebilir’ diyorsa ahlak sorunu kendisindedir.” dedi ve 1 oy dahi fark olsa, yalnızca başkanın değil tüm baro yönetiminin seçilebildiğini hatırlattı.