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Medya Emre Kongar ne yapacağını şaşırdı! Hadi oradan ihtiyar
Medya

Emre Kongar ne yapacağını şaşırdı! Hadi oradan ihtiyar

Cumhuriyet gazetesinin müzmin AK Parti muhalifi yazarlarından Emre Kongar, Türkiye'yi sarsan depremi de hükümete çemkirme vesilesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 12:10:00 -
Emre Kongar ne yapacağını şaşırdı! Hadi oradan ihtiyar

Cumhuriyet gazetesinin müzmin AK Parti muhalifi yazarlarından Emre Kongar, Türkiye'yi sarsan depremi de hükümete çemkirme vesilesi yaptı. "Evet deprem öldürmez... Aslında bina da öldürmez... O katil gibi görünen, gösterilen binanın arkasındaki 'az gelişmiş insan', 'az gelişmiş politikacı' ve 'azgelişmiş müteahhit' öldürür" ifadelerini kullanan Kongar, "1999 depreminde, niye deprem bölgesine günler sonra ulaşan hükümete tek bir eleştiri bile getiremedin" yorumlarının yapılmasına sebep oldu. 

 

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