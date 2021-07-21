Emre Kılınç kimdir? Emre Kılınç nereli? Emre Kılınç kaç yaşında? Emre Kılınç hangi takımda oynadı?

Emre Kılınç kimdir? Emre Kılınç 23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya’da doğdu.Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da oynamaktadır.

Emre Kılınç hangi takımda oynadı?

Futbola Sakarya Akademikspor başlayan Emre Kılınç, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı.

Emre Kılınç millî takım kariyeri

Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giymiştir. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.