Emre Kaya şarkılarıyla Antalyalıları coşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında pop müziğin başarılı sesi Emre Kaya’yı konserle Antalyalılarla buluştu. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarıyla Karaalioğlu Parkı konser alanını dolduran binlerce Antalyalıya unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği Geleneksel Ramazan Etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçıları Antalyalılarla buluşturmaya devam ediyor. Karaalioğlu Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında pop müziğin sevilen sesi, ünlü sanatçı Emre Kaya sahneye çıktı. Dillerden düşmeyen sevilen şarkılarıyla konser alanını hınca hınç dolduran binlerce Antalyalıya unutulmaz bir akşam yaşatan Emre Kaya, sahne şovlarıyla da izleyenleri adeta büyüledi. Genç şarkıcının konserin bir bölümünde sahneden inerek genç hayranlarıyla birlikte söylediği şarkılar ve sahne dansları görülmeye değer anlar yaşattı.

“Antalya bambaşka bir şehir”

Sahnede Antalyalılara seslenen Emre Kaya, “Çok güzel bir Ramazan akşamında sizlerle birlikte olmaktan, Antalya’da olmaktan büyük mutluluk yaşıyorum. Sık sık geldiğim Antalya benim çok sevdiğim ve çok beğendiğim bir şehir. Gerek insanının enerjisi gerekse doğal güzellikleriyle Antalya bambaşka bir şehir. Bugün bu alanı dolduran, bizleri yalnız bırakmayan başta Antalyalılar olmak üzere, bu güzel akşamda bizleri buluşturan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyorum” dedi

Önce yaya kampanyasına destek

Konserin son bölümünü 2019 yılını “Trafikte Yaya Önceliği” yılı ilan eden İçişleri Bakanlığı’nın sosyal sorumluluk projesine ayıran ünlü sanatçı, sahneye davet ettiği Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eğitimcileriyle birlikte trafikte yaya önceliğine dikkat çekti. Yaya öncelikli yılın sloganı olan “Önce Hayat, Önce Yaya” sloganını eğitimci polis memurları ile birlikte binlerce Antalya’ya hep bir ağızdan söyleten sanatçı büyük alkış aldı.