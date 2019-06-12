0553 313 94 23

Emre Demir’den anlamı ziyaret

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu genç oyuncusu Emre Demir, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:07
Emre Demir’den anlamı ziyaret

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu genç oyuncusu Emre Demir, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti.


Mersin’den İstikbal Mobilya Kayserispor’a gelerek geleceğin yıldız adayları arasında yer alan Emre Demir, sezonun sona ermesinden sonra memleketi olan Mersin’de tatil yapıyor. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş’ı ve yönetim kurulu üyelerini babası Hayrettin Demir ile ziyaret eden Emre Demir, geldiği yeri unutmadı. Yeni sezon öncesi tatilini memleketi Mersin’de yapan Emre Demir bir yandan da yeni sezon öncesi antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Mersin ASKF tarafından yapılan açıklamada, “Kayserispor’un 15.01.2004 doğumlu profesyonel futbolcusu Emre Demir, Federasyon Başkanımız Mithat Ertaş’ı ve yönetimini ziyarette bulundu. Sohbet ederek, Mersin sporunu konuştuk ve kendisine 2019-2020 sezonu için başarılar dileyerek, ziyaretinden memnuniyetimizi belirttik. Kendisine spor hayatında başarılarının devamını dileyerek her zaman destekçisi olacağımızı kendisinin Mersinden yetişecek futbolculara rol model olacağını dile getirdik” açıklamalarında bulundular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız Le Point yazarına röportaj veren Burak Çileli akit’e konuştu! “Erdoğan batılı gözlemcilerin merceği altında”
    1. Fransız Le Point yazarına röportaj..
    2. Şampiyon Ali Rıza Demircan İlkokulu..
    3. Çocuk sahibi olabilmek için
    4. Fas Başbakanı'ndan "Bahreyn'deki..
    5. eTwinning proje sergisi
    6. ABD'den çok kritik adım! Rusya'nın..
    7. "Kıbrıs konusunda federasyon süreci..
    8. Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine..
    9. Gaziantep’te 306 okul birincisine..
    10. İlkokul öğrencileri Orman Fakültesini..
    11. Pendik’te su basan alt geçitte mahsur..
    12. Çarşamba MYO’dan gelecek nesillere..
    13. Asitli saldırı mağduru Berfin'in..
    14. Emre Demir’den anlamı ziyaret
    15. Ahlat Sadullah Gencer Anadolu..
    16. Belediye ekiplerinden gece temizliği
    17. Düzce bayramda 40 bin turist ağırladı
    18. Esra Erol 20 binden fazla çocuğun..
    19. “Ramazan ve İnfak” konulu yarışma
    20. YKS öncesi adaylara önemli uyarılar:..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu