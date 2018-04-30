Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Emre Can'dan Juventus'a 5 yıllık imza

Juventus, uzun süredir gündeminde olduğu Emre Can ile anlaşmak üzere... İtalya basını, siyah beyazlı ekibin, Türk asıllı Alman futbolcuyla 5 yıllığına anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:50
Emre Can'dan Juventus'a 5 yıllık imza

Juventus yetkilileri, orta alanında görev yapan Marchısıo ve Khedira'nın yaşlarının ilerlemesi nedeniyle Emre Can transferini bitirmek istiyor. Emre Can ile Paris Saint Germain ve Bayern Münih'in de ilgilendiğini iddia eden gazeteler, Juventus'un bu transferde bir adım önde olduğunu iddia etti.

Liverpool forması ile başarılı bir sezon geçiren Yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatmıştı. Emre Can'ın Dünya Kupası'nda da oynamasının zor olduğu ifade edildi. (Skorer)

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 21:50
  1. emre can
  2. juventus
  3. liverpool

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peygamberler şehri Şanlıurfa’da Berat Kandili coşkusu
    1. Peygamberler şehri Şanlıurfa’da Berat..
    2. Gaziantepliler Berat Kandili’nde..
    3. Nihat Kahveci Jeremain Lens'e patladı!
    4. Çin'den Cüneyt Çakır'a astronomik..
    5. Barcelona, şampiyonluk tişörtünde Arda..
    6. Uğurcan Çakır Trabzonspor'da..
    7. Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve..
    8. Hac ve Umre hizmetlerini siyonistler..
    9. ABD: Büyük operasyon sona erdi!
    10. Didem Arslan'dan bomba CHP esprisi!..
    11. Güreşte milli gururumuz finalde!
    12. Müjde paketi Meclis'te!
    13. CHP'den Başbakan'ın müjdelerine ilk..
    14. MHP'li başkan Kandil şerbeti ikram etti!
    15. Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    16. Cizre'de facia! 2 ölü 8 yaralı
    17. Yumurtalı makarna tarifi
    18. Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi..
    19. Zaman Gazetesi davasında karar belli..
    20. Sarı nokta hastalığı hayatınızı..
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok