Emre Can Coşkun, Kömürspor’da Zonguldak Kömürspor, bir dönem Galatasaray forması da giyen Emre Can Coşkun’u transfer etti.

Zonguldak Kömürspor, bir dönem Galatasaray forması da giyen Emre Can Coşkun’u transfer etti.

TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, Adanaspor forması giyen savunma oyuncusu Emre Can Coşkun’u transfer etti. Coşkun, Kömürspor ile resmi sözleşme imzalayarak Kızılcahamam kampına katıldı. Batı Trakya Türklerispor altyapısında yetişen ve 2013 yılında Galatasaray’da profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Denizlispor, Alanyaspor, Giresunspor, Göztepe ve Adanaspor’da top koşturdu.

Emre Can, TFF 1. Lig’de 66 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Başarılı futbolcu, Türkiye Kupası’nda da 14 mücadelede sahaya çıktı.

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