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Spor Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması! İptal oldu...
Spor

Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması! İptal oldu...

Yeniakit Publisher
2023-08-08 17:41:00 -
Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması! İptal oldu...

Rams Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, teknik direktör Emre Belözoğlu, ismi son günlerde turuncu-lacivertliler ile anılan Milivojevic hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Rams Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, teknik direktör Emre Belözoğlu, ismi son günlerde turuncu-lacivertliler ile anılan Milivojevic hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması! "Luka Milivojevic transferi iptal oldu"
Rams Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu transferlerle ve adı sıkça Başakşehir ile anılan Milivojevic transferi konusunda gelen sorulara cevap verdi.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Emre Belözoğlu, "Hedeflerimiz var, bu hedefler doğrultusunda doğru oyuncular tercih etmeye çalışıyoruz. Arap yarım adasının yüksek bütçelerde oyunculara teklifler yapması, büyük takımların sansasyonel transferler yapması bizi geride kaldı gibi gösterse de doğru işler yapıyoruz. Önümüzde zamanımız var. Transferlerimiz olacaktır. Doğru şekilde takımı güçlendirmek önemli. Transferlerimiz devam edecek, çok oyuncu getirmek yerine en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Beklentimiz en az 2, olabilirse 3 oyuncuyu kadroya katmak. Çok değerli oyuncuları dahil ettik. Fiziksel olarak iyi bir kamp geçirdik. Bu sene haftada 1 maç oynayacağız. En kötü Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, "Luka Milivojevic'i transfer edeceğiniz iddia edildi. Bu transferde son durum nedir?" sorusuna, "Luka ile gerçekten 15-20 gün içinde görüşme gerçekleştirdik Rakamlar bizi zorlayıcı, elimizden geldiğince yaklaştık, o da gelmek istedi. Sonra Dubai'den teklif geldiğini söyledi. Burada artık oyuncunun kendi tercihi devreye giriyor. Biz o rakamları karşılayamayacağımızı söyledik. Oyuncu Dubai'ye imza atarsa bu süreç kapanmış olacak." yanıtını verdi.
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