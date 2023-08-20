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Spor Emre Belözoğlu: Zor bir sezon bizi bekliyor
Spor

Emre Belözoğlu: Zor bir sezon bizi bekliyor

Yeniakit Publisher
2023-08-20 22:35:00 -
Emre Belözoğlu: Zor bir sezon bizi bekliyor

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bu sezon zor bir sezonun kendilerini beklediğini ve mevcut kadroyla çözüm üretmek zorunda olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Rams Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Maçtan önce oyuncular soyunma odasında motive bir durum vardı. Bizim için oyunun başı, oyunun getirdiği 2-0 ve bireysel hatalar devam ediyor. Elimizden geldiğince motive etmeye çalıştık, hamleler yaptık. Bu kadar basit goller yiyince bunun önüne geçmek çok zor. Bu sene zor bir sezon bizi bekliyor. Bulunan durumdan çıkmak istiyoruz. Önümüzde çok alacak puanlar olacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte hızlanmış bir şekilde ilerlemiş adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum. Fatih Karagümrük’ü tebrik ederim. Sonuçta kazandılar" ifadelerini kullandı.

"Bir şeyleri başarmak adına mücadelemiz devam edecek

Transfer sürecinin de takım adında zor geçtiğine vurgu yapan Belözoğlu, "Mevcut kadroyu düşündüğümüzde oyuncuya ihtiyacımız olduğunu yönetimimize söyledim. Onlar da çalışıyorlar, gerçekçi olmak zorundayız. Bu sene bizim için çok zor bir sene olacak. Mevcutta oyuncu kim var onunla çözüm üretmek zorundayız. Kalite arttıkça biz teknik adamların işi kolaylaşır. Transfer konusu o da zor olacak gibi. Ben inanıyorum bir şeyleri başarmak adına mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Deniz Türüç açıklaması

Fatih Karagümrük maçında kadroda olmayan Deniz Türüç için sorulan soruya yanıt veren Emre Belözoğlu, "Deniz Türüç ağrıları olduğu için kadroda yok. Bizim hiçbir şekilde takas üzerinde değerlendirmemiz olmadı. Ekonomik anlamda bize uyarsa olabilir ancak hiçbir takasta görüştüğümüz bir isim yok" şeklinde konuştu.
Belözoğlu, transferde kenar oyuncusu, merkez orta saha ve stopere ekstra olarak ihtiyaçları olduğunu sözlerini ekledi.

Kaynak: AA
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