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Spor Emre Belözoğlu fırtınası!
Spor

Emre Belözoğlu fırtınası!

Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Emre Belözoğlu'nun takımı Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği ve oynadığı son 5 maçta 4. galibiyetini aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 19:06:00 -
Emre Belözoğlu fırtınası!

Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği ve oynadığı son 5 maçta 4. galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Başakşehir'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Fredrik Gulbrandsen, 45. dakikada Mahmoud Trezeguet ve 52. dakikada penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 43. dakikada Fall ve 78. dakikada Jackson Muleka'dan geldi.

Başakşehir'in 45+2. ve 79. dakikalarda Gulbrandsen ile attığı goller VAR kontrolleri sonrasında geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 4 galibiyetini alan ve puanını 60'a yükselten Başakşehir, 4. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa, 47 puanla 11. sırada yer buldu.

Başakşehir, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Sivasspor deplasmanına gidecek.

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