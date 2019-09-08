0553 313 94 23

Emre Belözoğlu: “Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor”

A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu,Avrupa Futbol Şampiyonası’nda olmayı hak ettiklerini söyledi.

08 Eylül 2019 Pazar 01:41
Emre Belözoğlu: “Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor”

A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu,Avrupa Futbol Şampiyonası’nda olmayı hak ettiklerini söyledi.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra’yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından takım kaptanı Emre Belözoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki futbolcu, 100. maçına doğum gününde çıktığı için çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 25-26 senedir göğsümde dünyanın en güzel bayrağını taşıdım. Kendimi her zaman şanslı hissediyorum ve Allah’a hamdolsun diyorum. 100. maç. Aynı zamanda doğum günüm. Güzel bir tevafuk oldu. Genç, enerjik ve iyi bir oyuncu grubunun içinde olduğum için çok mutluyum. Milli takımlarda forma şansı vermiş tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



“Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor”


Andorra karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Belözoğlu, “Maçta sonra taraftarımızın bana gösterdiği teveccüh, bana çok iyi bir gece yaşattı. Teşekkür ediyorum. Mükemmel bir gece oldu. Son dakikada da olsa kazanmayı bildik. Şampiyonaya gitmek böyle maçlardan geçiyor. Kazandığımız için mutluyuz. Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor” açıklamasını yaptı.



“Kariyerimin sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim"


Deneyimli futbolcu, milli takıma seçildiği ilk günkü heyecan ile oynamaya devam ettiğinibelirterek, “94 senesinde ilk genç milli takıma çağrıldığımda içimdeki enerji neyse bugün de maça çıktığımda içimdeki enerji aynı. Hayatın gerçekleri var ama artık genç değilim. Vücudumu doğru kullanmaya çalışıyorum. Kariyerimin sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim. Bu takımın içinde yer almak büyük bir şeref ve mutluluk” değerlendirmesini yaptı.



"Çok hata yapmış biri olarak gençlere yardım etmeye çalışıyorum"


Genç futbolculara tecrübelerini aktardığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, “Kendimi hiçbir zaman özel bir yere koymuyorum. İyi bir takım oluşturduğunuzda başarılar geliyor. Milli takımı bütün takımların üstünde görüyorum. Bütün oyuncularda da bu aidiyet olmalı. Genç arkadaşlarıma da bunu öğütlüyorum. Hayatın merkezine futbolu koydum. Oyunculara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok hata yapmış birisi olarak onlara da yardım etmeye çalışıyorum. Futbolu çok seviyorum. Bir gün bitecek. Benim için böylesine bir finalin olması da inşallah kariyerimin sonunda güzel bir veda olur” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 01:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerem Alkin'den çarpıcı açıklama: Merkez Bankası, Düyun-u Umumiye mi?
    1. Kerem Alkin'den çarpıcı açıklama:..
    2. Düğün salonunda çıkan yangın paniğe..
    3. İstanbul’da ‘değnekçi’ operasyonunda..
    4. Yağmurdan taşan kanalizasyon suyu ev..
    5. ’Şoförüm’ dedi, ambulansı kaçırdı
    6. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    7. Ev yıkıldığında içinde bulunan..
    8. Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
    9. Ağır yaralı kadın yaşamını yitirdi eşi..
    10. Cinayet sonrası hastanede arbede
    11. Milli maçın ardından
    12. Adıyaman'da motosiklet devrildi: 4..
    13. Emre Belözoğlu: “Bu takım şampiyonada..
    14. Otomobilin çarptığı motosikletin..
    15. Ozan Tufan: “Önemli olan milli takım..
    16. Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır..
    17. Milli maçın ardından
    18. Çıtır çıtır talaş böreği nasıl..
    19. ABD Açık'ta şampiyon Andreescu
    20. Parkinson hastalığı nasıl anlaşılır?
    21. MEB E-Okul VBSgirişi nasıl yapılır?..
    22. Şenol Güneş: "0-0 bitseydi tarihi ayıp..
    23. Kosava 3 puanı Vedat Muriç ile kaptı!
    24. Zeki Çelik kimdir? Başarılı futbolcu..
    25. Boris Johnson'un kabinesinde ikinci..
    26. Hamit Altıntop: "İzlanda’ya..
    27. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol..
    28. Milli maçın ardından
    29. ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli..
    90 yaşındaki kadın "Canımı verdim" dediği İmamoğlu tarafından kapıya konuldu!
    90 yaşındaki kadın "Canımı verdim" dediği İmamoğlu tarafından kapıya konuldu!
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç kiralamış!
    İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç kiralamış!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!