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Spor Emre Belözoğlu'ndan sürpriz transfer! Aradığını buldu
Spor

Emre Belözoğlu'ndan sürpriz transfer! Aradığını buldu

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, Medipol Başakşehir'le görüşüyor. Avrupa'dan da teklifler alan Diagne'yi Emre Belözoğlu ikna etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 11:32:00 - 2022-04-14 11:32:44
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz transfer! Aradığını buldu

Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın ara transfer döneminde sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Mbaye Diagne'nin Başakşehir ile görüştüğü ortaya çıktı.

Şu an boşta olan futbolcuya İngiltere'nin West Bromwich takımının da teklif yaptığı ortaya çıktı. İngilizler Diagne'yi fırsat transferi olarak görürken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da Senegalli forveti çok istediği ifade edildi.

62 maçta 26 gol 

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 62 karşılaşmada 26 gol atarken 4 de asist yaptı.

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