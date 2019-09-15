Emre Belözoğlu, Alanya deplasmanında yok Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçı kafilesinde yer almadı.

Sezon başında Fenerbahçe'ye dönen ve ilerlemiş yaşına rağmen ortaya koyduğu futbolla takıma büyük katkı veren Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Emre Belözoğlu dinlendirilecek Sarı-lacivertli ekibin 3 lig maçında da forma giyen 39 yaşındaki yıldız futbolcu, A Milli Takımımızın Andorra'yı 1-0 yendiği karşılaşmada da 90 dakika oynadı. Yaklaşık 20 günde 4 maça çıkan Emre'nin bu tempoda zorlandığı, özellikle Andorra mücadelesinde ise aldığı darbeler sonrası sırtında ağrılar olduğu belirtildi. Moldova deplasmanında ağrıları nedeniyle oynatılmayan kaptan Emre, Alanyaspor mücadelesinin kadrosuna da dahil edilmedi. A Milli Takım'dan döndükten sonra özel program dahilinde tedavi edilen tecrübeli orta saha oyuncusu, Alanya karşılaşmasına yetiştirilemedi. Emre Belözoğlu'nun gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında sahada olacağı ifade ediliyor.

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