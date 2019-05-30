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Emre Akbaba'dan kazalara karşı uyarı reklamı

- Cep telefonu kullanımından kaynaklanan kazalara dikkati çekmek için yapılan filmde, futbolcu Emre Akbaba oynarken, trafik kazasında hayatını kaybeden Türk futbolunun "Taçsız Kral"ı Metin Oktay da canlandırıldı

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:13
Emre Akbaba'dan kazalara karşı uyarı reklamı


İSTANBUL (AA) - Milli futbolcu Emre Akbaba'nın oynadığı, Türk futbolunun "Taçsız Kral"ı Metin Oktay'ın ise canlandırıldığı reklam filminde, cep telefonu kullanımından kaynaklanan kazalara dikkat çekildi.

Turkcell'in hazırladığı reklam filminde, Metin Oktay, arabasını kullanırken telefonuna bakan Emre Akbaba'yı "yoldayken sadece yola bak" diyerek uyarıyor ve kaza yapmasını engelliyor.

Reklam filminde arabasını kullanan Emre Akbaba yol kenarında gördüğü bir adamı arabasına alıyor.

Adam, aracını kullandığı sırada telefonuna bakan Emre'ye "yoldayken sadece yola bak" diyerek uyarıda bulunuyor.

Bunun üstüne telefonunu bırakan milli futbolcu, yolda çalışma yapan kamyonu son anda fark ediyor ve duruyor.

Telaşlı bir şekilde arabasından inen Emre Akbaba, kendisini uyarıp kazayı engelleyen kişinin trafik kazasında ölen Galatasaray'ın eski futbolcusu Metin Oktay olduğunu anlıyor.


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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:13
  1. Emre Akbaba
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  4. Turkcell

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