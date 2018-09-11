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Emre Akbaba'dan galibiyet yorumu: Çok şükür 2 gol attım

A Milli Takımımızın İsveç'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol birden atan Emre Akbaba değerlendirmelerde bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 01:59
Emre Akbaba'dan galibiyet yorumu: Çok şükür 2 gol attım

A Milli Takımımızın İsveç'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada iki gole imza atan Emre Akbaba kısa bir değerlendirme yaptı.

Emre Akbaba, iki gol attığı ve milli takımın kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İşte Emre Akbaba'nın maç sonundaki açıklamaları...

''İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyduk. pozisyonlarımız vardı değerlendiremedik. Oyuna girdiğim zaman yenik durumdaydık. Girdiğim zaman gol katkısı yapmak istedim. Çok şükür 2 gol attım.''

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 01:59
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  2. Türkiye
  3. A Milli Futbol takımı
  4. İsveç
  5. UEFA Uluslar Ligi

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