Bir canlı yayında Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek arasında gergin anlar yaşandı. TV 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında gergin anlar yaşandı. Reklam arasında Enginyurt'un koruması Latif Şimşek'i darp etti. Peki, Enginyurt’un koruması kim?

Emrah Topal kim? Cemal Enginyurt'un koruması Emrah Topal kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ile kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darp ettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

Emrah Topal'ın yapılan sorgulamasında; kasten öldürme, tehdit, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.