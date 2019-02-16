Bir zamanlar Küçük Emrah olarak bilinen Emrah Erdoğan’dan son dakika açıklama geldi. 50 yaşındaki Emrah, ‘Metal yorgunluğu’nun olduğunu söyledi. Peki Emrah şarkıcılığı bırakıyor mu? Emrah ne iş yapıyor?

Emrah Erdoğan, hayatına dair yeni kararlar aldı. Sanatçı geçenlerde "Veda turnesine çıkıp sahneleri bırakacağım. Artık 50 yaşındayım. Metal yorgunluğu var. Bundan sonra ailemle daha fazla vakit geçireceğim" demişti. Emrah, bu açıklamasından bir gün sonra eşi Sibel Erdoğan ile metro istasyonunda görüntülendi. Meraklı bakışlar arasında İstanbul Kart'ını doldurup metroya binen sanatçı, "Halkın içinden biriyim. Doğal olarak metroya biniyorum" dedi.