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Biyografi Emrah Gündüz kimdir?
Biyografi

Emrah Gündüz kimdir?

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcı Emrah Gündüz kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 09:10:00 - 2021-06-15 09:28:20
Emrah Gündüz kimdir?

İşte Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz'ün hayatı;

1977 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Maltepe Üniversitesi'nde tamamladı. 2004-2005 yılları arası Maliye Bakanlığı'nda Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005 yılında Bankamızda Müfettiş Yardımcısı unvanıyla göreve başladı. Sonrasında Müfettiş, Servis Yöneticisi, Şube Yöneticisi, Ziraat Katılım Bankası Operasyon Merkezi Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Eylül 2016 tarihinde Operasyon Merkezi Bölüm Başkanı olarak göreve başlayan Gündüz, Aralık 2019-Ekim 2020 tarihleri arasında Operasyon Merkezi-1 Bölüm Başkanı, Ekim 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında ise Merkezi Operasyonlar Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Nisan 2021 tarihinden itibaren Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

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