Emperyalizmin Taktiği: Böl, Parçala, Yönet  

Düşmanlar milletleri, ülkeleri güçsüz düşürmek için özellikle insanlar arasındaki farklılıkları kullanmıştır. Emperyalizmin bu taktiği yıllarca bölgelerde uyguladı. Milletleri ve aynı ülkenin vatandaşlarını birbiriyle çatıştırıp onları güçsüz düşürerek ele geçirmiştir. Birlik ve beraberliğini kaybeden halklar esaret altında yaşamışlardır.

Birlik ve beraberlik en büyük zenginliktir.

Dünyanın büyük bölümünü ele geçiren büyük İskender, işgal ettiği toprakları nasıl elde tutacağını hocası Aristo’ya mektup yazmış. Aristo’nun İskender’e cevabı şuydu; “onları ne kılıçtan geçir, ne sürgün et. Çünkü kılıçtan geçirecek olursan, onların geride kalan nesilleri intikam arzusuyla yanıp tutuşur. Onlara hakim olmak istiyorsan, onları küçük beylik hâline getir. Bununla da yetinme, münakaşa mevzuları halletme. Onlar münakaşa ederken, birbirine uğraşırken sen aralarında hakem olursun, senin saltanatın ve hâkimiyetin devam eder. “

Yıllar sonra İngilizler, Aristo’nun İskender’e önerdiği bu stratejiyi sömürge ülkelerinde uyguladı! İslâm coğrafyasını bu strateji ile münakaşa edecek sorunlar bıraktı.

Pakistan ve Hindistan arasında bir Keşmir sorunu İngilizlerin bıraktığı krizdir.

1920’li yıllarda Hindistan ve Pakistan ayrılmış değildi. İngilizler işgal edip Hindistan’ı kontrol altına almıştı. İneğe tapan Hindularla Müslümanların ileri gelenleri gizli bir toplantıda, dini ihtilaflarıve kavgaları bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik içinde hareket ederek memleketlerinden İngiliz sömürgecileri kovma kararı aldılar. Misyoner ajanları sayesinde haber kalan İngilizler, 5-7 tane ajana Müslüman hoca kisvesini giydirip, Hindularca kutsal sayılan dokunulmazlıkları olan inekleri sopalarla dövdüler. Plana bakın şimdi. Bunu gören Hindular, hoca kisveli kişilerin üzerine saldırıp dövmeye başladılar. Müslümanlar: “Bizim din adamlarımızı niye dövüyorsunuz?” diye Hindulara müdahale ettiler. Böylece bir mahalle ile başlayan kavga, daha sonra şehir kavgası, sonra Hindistan çapında Hindu- Müslüman kavgası çıkarılmıştır. Bu kavganın sonucundan milyonlarca insan ölmüş, onlar kavga ederken İngilizler 1940’lı yıllara kadar Hindistan’da kalmaya devam etmişler. İngilizler buradan da ayrılırken, bölgede Keşmir Sorunu da Pakistan ve Hindistan arasında hep sorun olmuştur. Hala günümüzde bu bölge için kavga çıkıyor.

Din savaşı, ırk savaşı, petrol savaşı gibi petrol çatışmalar oluşturarak halkları ve milletleri savaştırıp düşürüyorlar. Farklılıklarına rağmen Birlik ve beraberlik gibi bir zenginliği kaybeden halklar esaret altında yaşamaya başlıyor. Halklar ve milletler bizi kim birbirimize düşman ediyor diye hiç sorgulamıyorlar.

Birlik ve beraberliğini kaybeden milletlerin sonu hep esaretle bitmiştir. İngilizlerin uyguladığı stratejiyi Belçika Ruanda’da uyguladı. İki kabileyi birbirine düşman etti...

Belçika, Ruanda’yı sömürmek için çok sinsi bir politika uyguladı. Hutu ve Tutsi adında iki kabile vardı. Plana bakın çok sinsice. Belçika, Tutsilerin Hutulardan üstün olduğunu söyledi. Tutsilerin daha uzun ve yakışıklı olduğunu, Hutuların ise çirkin ve hain olduğunu söyledi. Şimdi iki kabileyi nasıl karşı karşıya getirecek. Belçika daha az nüfusa sahip olan Tutsilere imtiyaz tanır. Devlet yönetiminde eğitim ve bürokraside ayrıcalık verir. Hutulara karşı onlara karşı provoke eder. Aynı dili, aynı kültürü paylaşan kabileyi birbirine düşürür.

Halkları Tutsi ve Hutu olarak ikiye ayrılır ve çatışmaya başlarlar. Asıl düşman işe ülkeyi sömürmekte. Acı bir durum. Böl, Parçala, Yönet taktiği....

Hutu ve Tutsi birbiri ile çatışıp katliam yapmaya başlarlar. Milyonlarca insan ölür. Ruanda halkı birbirini öldürürken, asıl Belçika sömürmeye ve hâkim olmaya devam eder. Ölen de öldüren de aynı toprağın insanı.

Dün İngilizlerin, Belçika’ nın uyguladığı stratejiyi, bugün Amerikalılar uyguluyor. Nerde biliyor musun? Ortadoğu ülkelerinde özellikle de Türkiye’nin üzerinde, Nasıl mı?

Türkiye’nin birlik ve beraberliği bozmak için farklı yollar denedi, deniyorlar. Kürt- Türk, Sağ-Sol, Dindar-Laik, Alevi- Sünni, A parti- B parti diye birbirimize düşürüp bizi teslim almak için kendi şartlarını bize dayatıyorlar. Ruanda’dan ders almamız gereken çok şeyler. Bunu Ruanda da yaptılar ve başarılı oldular. Halk ikiye bölünüp birbiri ile savaşmışlar. Kazanan ise her zaman Emperyalist devletleri olmuş...

Birbirimize sımsıkı sarılma günü...

Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan gerçek düşmanla mücadele etmeliyiz.

Düşmana karşı en büyük silahımız Birlik ve Beraberliğimizdir...